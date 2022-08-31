Секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) вимагає закрити музей письменника Михайла Булгакова у Києві. Про це йдеться у заяві спілки.

Виникає закономірне питання: чи може - після жаху смертей і руйнувань, який чинить росія в Україні, після проявів геноциду і намагання знищити українську державність, - чи може в самому центрі Києва й далі працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив, як тільки міг, її у своїх творах, наприклад, у романі "Біла гвардія" (1925 р)?!

В якості прикладу того, як Булгаков ненавидів Україну, спілка письменників наводить фрагмент з роману "Біла гвардія", де один із героїв лає гетьмана Павла Скоропадського, який очолював Україну в 1918 році.

Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…

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У спілці письменників зазначають, що раніше з фасаду Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де навчався Булгаков, зняли меморіальну дошку, встановлену на його честь.

Ініціатором демонтажу пам'ятної дошки стала освітня організація "Експертний корпус", яка висвітлює культурно-історичні теми. Представники цієї організації довели, що Булгаков є ідеологом "русского міра".

Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного "русского міра", і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди.

У спілці пропонують закрити музей Булгакова, передати експонати на зберігання до Національного музею літератури, а натомість відкрити музей українського композитора Олександра Кошиця. Музикант мешкав у цьому будинку до переїзду в нього родини Булгакових.

Нагадаємо, 5 червня у Міністерстві культури України повідомили про плани вилучити пропагандистську російську літературу з українських бібліотечних фондів.

У серпні в Міністерстві освіти та науки повідомили, що у шкільній програмі з зарубіжної літератури залишать російських письменників, які писали російською, але творчість і життя яких були тісно пов'язані з Україною. Зокрема діти вивчатимуть Михайла Булгакова, Миколу Гоголя, Анатолія Кузнецова, Ільфа та Петрова.