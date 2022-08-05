У шкільній програмі залишили "тісно пов'язаних" з Україною російських письменників - МОН [ Редагувати ]
У шкільній програмі з зарубіжної літератури залишать російських письменників, які писали російською, але творчість і життя яких були тісно пов'язані з Україною. Зокрема діти вивчатимуть Михайла Булгакова, Миколу Гоголя, Анатолія Кузнецова, Ільфа і Петрова.
Про це заявив керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко в ефірі національного телемарафону 4 серпня.
Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною... якщо вони народилися, довгий час жили в Україні або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися у навчальних програмах.
Українські школярі продовжать вивчати:
- Миколу Гоголя;
- Володимира Короленка;
- повість Михайла Булгакова "Собаче серце";
- роман Анатолія Кузнецова "Бабин Яр";
- роман "12 стільців" Ільфа та Петрова.
У червні МОН України заявляло про рішення прибрати зі шкільної програми з літератури твори, які "оспівують російські війська", наприклад роман "Війну та мир" Льва Толстого.
Через повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україні перейменовують вулиці, площі, будівлі, названі на честь російських письменників, космонавтів і полководців.
Нагадаємо, що 2 серпня Мінкульт опублікував рейтинг імен російських діячів, які найчастіше використовуються в українській топоніміці. Серед них Олександр Пушкін, Юрій Гагарін, Олександр Суворов.
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