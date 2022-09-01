Українська тенісистка Ангеліна Калініна достроково завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Перша ракетка України знялася зі змагань в одиночному та парному турнірі. Таким чином, її суперниця з Чехії Петра Квітова автоматично пройшла в третє коло.

До другого кола турніру пройшли три представниці України - Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Дар'я Снігур. Після дострокового зняття Калініної продовжила боротьбу лише одна українська тенісистка - Марта Костюк. У другому колі вона поступилася екс-першій ракетці світу Вікторії Азаренці з Білорусі - 2:6; 3:6.

US Open є заключним четвертим у сезоні турніром Великого шолому. Цього року він проходить у Нью-Йорку з 29 серпня до 11 вересня на покритті "хард". Загальний призовий фонд змагань становитиме $60 млн.

Нагадаємо, що переможницею торішнього турніру є 18-річна британка Емма Радукану.