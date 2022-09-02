На ЗАЕС під’єднали до мережі енергоблок №5, відключений через обстріли [ Редагувати ]
Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений через обстріли росіян, знову під'єднали до енергомережі, триває набір потужності. Про це повідомив НАЕК "Енергоатом".
Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності.
Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати п'ять учасників місії.
по темі
Кабінет міністрів України погодив запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом". До списку увійшли понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з нею. Про це повідомляється на сайті уряду
Місія Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики залишиться на Запорізькій АЕС і вестиме постійне спостереження. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він виїхав із Запорізької АЕС, але на станції залишаються п'ять учасників місії
На Запорізькій АЕС під'єднали до мережі другий із зупинених 25 серпня енергоблоків, наразі триває набір потужності. Про це повідомив "Енергоатом". 25 серпня енергоблоки №5 та №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок обриву окупантами високовольтної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська"
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) затрималася на контрольованій Україною стороні лінії фронту приблизно на три години по дорозі на Запорізьку атомну електростанцію
У четвер, 1 вересня, члени місії МАГАТЕ були змушені призупинити рух