Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного. Про це повідомляє The Guardian.

Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства.

Президент додав, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи і збереження підключення до енергосистеми країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.