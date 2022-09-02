"Ми не почули головного": Зеленський висловився про візит МАГАТЕ на ЗАЕС [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного. Про це повідомляє The Guardian.
Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства.
Президент додав, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи і збереження підключення до енергосистеми країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.
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