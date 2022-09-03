У Білому домі відреагували на повну зупинку росією "Північного потоку" [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".
Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.
За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.
"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив він.
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