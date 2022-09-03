РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив він.