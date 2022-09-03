Жителі Києва попросили впровадити оплату проїзду банківською картою у всіх видах громадського транспорту. Петиція отримала потрібну кількість голосів і була схвалена владою. Про це свідчить відповідна петиція.

Автор петиції вказує на те, що при проїзді в громадському транспорті пасажири не можуть придбати фізичний квиток, а оплата проїзду в додатку "Київ Цифровий" є "не зовсім надійною, оскільки вимагає наявності зарядженого смартфона і підключення до Інтернету".

У петиції, яка набрала понад 8 тисяч голосів, наголошується, що метод оплати банківською картою в метро добре себе зарекомендував і виявився часто використовуваним киянами.

На петицію вже відреагувала влада Києва, а саме - мер міста Віталій Кличко. За його словами, оплата проїзду карткою - це компетенція комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Він підкреслює, що встановлені в транспорті валідатори технічно готові до приймання оплати проїзду банківськими картками.

В рамках реалізації функціоналу, що дозволяє використовувати банківську карту в системі АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції.

Однак незрозуміло, коли саме такий спосіб оплати проїзду може з'явитися в київському транспорті. У відповіді на петицію про терміни також не повідомляється.