Оплата проїзду: у Києві можуть впровадити новий спосіб розрахунку [ Редагувати ]
Жителі Києва попросили впровадити оплату проїзду банківською картою у всіх видах громадського транспорту. Петиція отримала потрібну кількість голосів і була схвалена владою. Про це свідчить відповідна петиція.
Автор петиції вказує на те, що при проїзді в громадському транспорті пасажири не можуть придбати фізичний квиток, а оплата проїзду в додатку "Київ Цифровий" є "не зовсім надійною, оскільки вимагає наявності зарядженого смартфона і підключення до Інтернету".
У петиції, яка набрала понад 8 тисяч голосів, наголошується, що метод оплати банківською картою в метро добре себе зарекомендував і виявився часто використовуваним киянами.
На петицію вже відреагувала влада Києва, а саме - мер міста Віталій Кличко. За його словами, оплата проїзду карткою - це компетенція комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".
Він підкреслює, що встановлені в транспорті валідатори технічно готові до приймання оплати проїзду банківськими картками.
В рамках реалізації функціоналу, що дозволяє використовувати банківську карту в системі АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції.
Однак незрозуміло, коли саме такий спосіб оплати проїзду може з'явитися в київському транспорті. У відповіді на петицію про терміни також не повідомляється.
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