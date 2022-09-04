Російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України. Тим часом українські захисники відбили ворожі атаки у районах восьми населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни зосереджуються на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Окупанти з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку безпілотниками, шукають слабких місць в українській обороні, намагаються покращити тактичне положення.

При цьому зберігатися загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

"Протягом 4 вересня загарбники завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок", - йдеться в повідомленні.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет "Калібр".

Авіаційне угруповання ворога веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

При уьому, проблемним для росіян залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 Донецька, представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.