ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині [ Редагувати ]
Українські військові звільнили населений пункт Високопілля у Херсонській області та підняли там державний прапор. Про це повідомила Перша окрема бригада спеціального призначення ЗСУ імені Івана Богуна.
Сьогодні рано вранці підрозділи ЗСУ підняли державний прапор над лікарнею в смт Високопілля Херсонської області.
Пізніше фото встановлення українського прапора опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак і підписав:
Крок за кроком.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав:
Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні.
Звільнення Високопілля підтверджують російські Telegram-канали. Терорист Гіркін-Стрєлков зокрема написав:
Подтверждают оставление нашими войсками посёлка городского типа Высокополье на Криворожском направлении. Это чувствительная тактическая неудача, - ранее противник неоднократно пытался взять данный крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про звільнення Високопілля не повідомлялося. Водночас у Міноборони пояснили, чому не поспішають з інформацією з фронту.
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