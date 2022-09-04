"Результат треба закріплювати": у Міноборони пояснили, чому не поспішають з інформацією з фронту [ Редагувати ]
Ситуація на фронті "розвивається за планом", всі деталі про хід бойових дій можна дізнатися зі зведень Генштабу та оперативних командувань. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Чому офіційна інформація надходить із свідомим запізненням. По-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити. По-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити.
Ганна Маляр повідомила, що лінія фронту сьогодні дуже широка - 2500 км. На 1300 км йдуть активні бойові дії.
На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція - це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на зараз події розвиваються за планом.
Нагадаємо, що в неділю, 4 вересня, відбулося вже третє за тиждень засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.
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