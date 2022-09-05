Національний банк України змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати громадянам більше валюти. Про це повідомляє НБУ.

З 6 вересня набуде чинності низка змін, зокрема шодо готівкового сегменту валютного ринку.

Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку - до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.

Нагадаємо, що з 20 серпня українцям дозволили купувати в банках золото, срібло та платину.