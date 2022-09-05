Банкам дозволили продавати населенню більше валюти [ Редагувати ]
Національний банк України змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати громадянам більше валюти. Про це повідомляє НБУ.
З 6 вересня набуде чинності низка змін, зокрема шодо готівкового сегменту валютного ринку.
Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку - до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.
Нагадаємо, що з 20 серпня українцям дозволили купувати в банках золото, срібло та платину.
по темі
Українським банкам дозволили продавати клієнтам банківські метали - золото, срібло, платину та паладій. Це сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку. Українці, які хочуть вберегти свої заощадження від знецінення, частково переорієнтується з готівкової іноземної валюти на золото та інші дорогоцінні метали
Індекс DXY, який показує відношення долара США до кошика шести інших основних валют (євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк) зріс 1 вересня на 1,02% і сягнув позначки 109,81 пункту. Це максимальне значення з червня 2002 року
Національний банк України зобов'язав пункти обміну валют встановити камери відеоспостереження до 1 вересня
Казахстанський холдинг "Байтерек" домовився з російським Сбербанком про купівлю дочірнього "Сбербанк Казахстан". Сторони планують закрити угоду найближчим часом. Сума угоди не розкривається.
Євро вдруге з 2002 року впав до паритету з доларом США через стрімке зростання цін на енергоносії. Це викликає побоювання, що економіки країн ЄС можуть опинитися в рецесії. Про це повідомляє Financial Times
Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Кредитний рейтинг України в іноземній валюті підвищений з "SD/SD" (вибірковий дефолт) до "CCC+/C" ("близькі до дефолту")