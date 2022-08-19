З 20 серпня українці зможуть купувати у відділеннях банків банківські метали у зливках - золото, срібло, платину та паладій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.

У НБУ вважають, що купівля дорогоцінних металів населенням не чинитиме тиску на міжнародні резерви України. Станом на вечір 19 серпня золото 999 проби коштує $1746 за унцію (31,1 грама - ред.).

Водночас це сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку. Українці, які хочуть вберегти свої заощадження від знецінення, частково переорієнтується з готівкової іноземної валюти на золото та інші дорогоцінні метали.

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Раніше банки могли продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.

29 липня Нацбанк оголосив нові правила для обмінників, заборонивши виставляти на вулицях табло з курсами валют.