Українцям дозволили купувати в банках золото, срібло та платину [ Редагувати ]
З 20 серпня українці зможуть купувати у відділеннях банків банківські метали у зливках - золото, срібло, платину та паладій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
У НБУ вважають, що купівля дорогоцінних металів населенням не чинитиме тиску на міжнародні резерви України. Станом на вечір 19 серпня золото 999 проби коштує $1746 за унцію (31,1 грама - ред.).
Водночас це сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку. Українці, які хочуть вберегти свої заощадження від знецінення, частково переорієнтується з готівкової іноземної валюти на золото та інші дорогоцінні метали.
Раніше банки могли продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором.
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