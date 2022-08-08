Обмінникам і банкам дозволили купувати та продавати валюту за власним курсом [ Редагувати ]
Банки та пункти обміну валют тепер можуть виставляти будь-який курс валют для продажу населенню. Про це йдеться у постанові Нацбанку України.
Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, встановленим уповноваженою установою.
Таким чином регулятор дозволив банкам і обмінникам встановлювати у касах курс валют без обмежень. До цього часу діяло обмеження: банки та небанківські обмінники мали викупляти у населення готівкову інвалюту не дешевше поточного офіційного курсу.
Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.
29 липня Нацбанк оголосив нові правила для обмінників, заборонивши виставляти на вулицях табло з курсами валют.
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