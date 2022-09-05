"Північний потік" відновить роботу, коли знімуть санкції - Пєсков [ Редагувати ]
Проблеми з прокачуванням газу "Північним потоком" виникли через санкції, які запровадили проти Росії країни Заходу, у тому числі Німеччина та Велика Британія. Про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, "інших причин", які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує". І запевнив, що газопровід відновить роботу у разі зняття санкцій.
Пєсков сказав, що санкції "вносять сум'яття абсолютне - юридичне, практичне - у те, що пов'язане з техобслуговуванням "Північного потоку". І нагадав, що зараз у трубопроводу "залишився робочим один агрегат - і той дає збої, і там тривають поломки".
Система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном вот этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании.
На уточнююче питання, чи відновиться прокачування "Північним потоком" у разі зняття санкцій, речник Путіна відповів:
Безусловно. Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии. Именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас.
З 31 серпня "Північний потік" повністю зупинили на ремонт, прокачування планувалося відновити з 3 вересня. 2 вересня "Газпром" оголосив, що зупинить роботу "Північного потоку" на невизначений час через виявлений витік олії.
На цьому фоні ціна газу в Європі зросла на понад 30%. При цьому європейські країни продовжують нарощувати закачування газу до своїх сховищ, незважаючи на зниження поставок з Росії. Канцлер ФРН Шольц назвав Росію ненадійним постачальником газу.
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