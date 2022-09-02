В ЄС обмежать ціни на російський газ

Для Євросоюзу настав час для того, щоб запровадити обмеження цін на трубопровідний газ з Росії. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

Я твердо впевнена, що настав час для запровадження цінового обмеження для трубопровідного російського газу, який йде до Європи.

Питання щодо обмеження цін на "блакитне паливо" з РФ обговорюватиметься 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС.

За словами глави Єврокомісії, стеля цін необхідна, щоб "дати відсіч спробам президента Росії маніпулювати європейським енергетичним ринком".

Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що газові сховища в Євросоюзі були заповнені на 80% із випередженням графіка.

Нагадаємо, що 2 вересня країни G7 домовились запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня.