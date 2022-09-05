Під Краматорськом ЗСУ вибили ворога з позицій, а під Куп’янськом знищили 100 окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Впродовж поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.
Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня.
Противник продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури у прифронтових районах:
- на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;
- на Слов’янському напрямку - Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;
- на Краматорському напрямку - Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;
- на Бахмутському напрямку - Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;
- на Авдіївському напрямку - Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;
- на Новопавлівському напрямку - Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;
- на Запорізькому напрямку - Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.
Українські захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.
Впродовж поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів.
За уточненими даними підтверджено втрати ворога:
- У районі Куп’янська Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.
- У Херсоні вражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника.
- У районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.
Нагадаємо, що у відеозверненні 4 вересня президент Зеленський повідомив про звільнення трьох населених пунктів: одного на Донеччині (мабуть, йдеться про селище Озерне - ред.) і двох на півдні (ймовірно, Високопілля - ред.).
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