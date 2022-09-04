Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 4 вересня повідомив про успіхи та просування українських армійців на низці напрямків.

Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині - звільнено населений пункт (мабуть, йдеться про селище Озерне - ред.). 54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Не виключено, що в останньому випадку йдеться, зокрема, про Високопілля у Херсонській області.

Нагадаємо, що в Офісі президента заявили про звільнення цього населеного пункту.