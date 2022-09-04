Зеленський заявив про просування ЗСУ на сході та півдні [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 4 вересня повідомив про успіхи та просування українських армійців на низці напрямків.
Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині - звільнено населений пункт (мабуть, йдеться про селище Озерне - ред.).
54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.
Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.
Не виключено, що в останньому випадку йдеться, зокрема, про Високопілля у Херсонській області.
Нагадаємо, що в Офісі президента заявили про звільнення цього населеного пункту.
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