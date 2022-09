У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела у столиці Словенії Любляні поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Нідерландів.

Українці, які не виступали на першості світу з 1998 року, коли посіли підсумкове 10-те місце, перемогли у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) і вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Василь Тупчій (14 очок). У нідерландців найбільше пунктів набрав Тер Хорст (11).

BIGGEST UPSET OF THE WORLD CHAMPS 🤯!



Ukraine 🇺🇦 3-0 🇳🇱 Netherlands



They will play against Slovenia in the Quarterfinals on Wednesday.



