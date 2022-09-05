У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела у столиці Словенії Любляні поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Нідерландів.

Українці, які не виступали на першості світу з 1998 року, коли посіли підсумкове 10-те місце, перемогли у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) і вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Василь Тупчій (14 очок). У нідерландців найбільше пунктів набрав Тер Хорст (11).

BIGGEST UPSET OF THE WORLD CHAMPS 🤯!



Ukraine 🇺🇦 3-0 🇳🇱 Netherlands



They will play against Slovenia in the Quarterfinals on Wednesday.



📺 Full match replay on VBTV.



⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/sHkuoMran8 — Volleyball World (@volleyballworld) September 5, 2022

У чвертьфіналі ЧС-2022 команда України зіграє в середу, 7 вересня, у Любляні проти словенців, які перемогли німців (3:1).

Інші поєдинки за путівку до чвертьфіналу принесли такі результати:

Італія - Куба - 3:0,

США - Туреччина - 3:2;

Польща - Туніс - 3:0.

Ще у трьох зустрічах 1/8 фіналу зіграють Франція - Японія (5 вересня), Сербія - Аргентина та Бразилія - Іран (6 вересня).

Нагадаємо, що у червні українки виграли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу.