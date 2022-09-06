У Харкові прогримів вибух [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
В області оголошено повітряну тривогу.
На цей момент офіційного підтвердження інформації немає.
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