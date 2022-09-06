Президент Росії Володимир Путін приїде на Донбас, "коли прийде час". Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков в інтерв'ю "Известиям". Навіть приблизних термінів поїздки він не назвав.

Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится.

До самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" з початку збройного вторгнення Росї в Україну вже приїжджали кілька високопоставлених російських чиновників. У квітні до Маріуполя приїжджав секретар генеральної ради "Единой России" Андрій Турчак, у травні - перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

У серпні до окупованої Луганщини прибув заступник голови Ради безпеки Дмитро Мєдвєдєв. Того ж місяця окуповану Донеччину відвідав голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Нагадаємо, що Пеєсков озвучив вимогу зустрічі Зеленського та Путіна.