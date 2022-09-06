Зустріч Зеленського і путіна: у кремлі знову висунули вимоги [ Редагувати ]
У кремлі заявили, що наразі мова про зустріч президентів росії і України володимира путіна і Володимира Зеленського не йде. Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє російське видання "РІА Новини".
Для цього нібито потрібен фундамент домовленості.
Щодо зустрічі путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч путіна та Зеленського - ред.) поки не йдеться.
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