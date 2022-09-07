Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час поїздки у Харківську область відвідав лінії оборони, які будують для запобігання загроз з боку росії.

"Сьогодні працюємо на Харківщині. В першу чергу відвідали лінії оборони, які будують в області. Харків'яни пліч-о-пліч з військовими провели неабияку роботу щодо запобігання загроз з боку росії! Переконався особисто”, - написав посадовець.

За його словами, це принципове питання для всіх регіонів, які "мають кордон з ворогом".

"Керівництво області постійно звертається щодо допомоги з лісом та технікою. Будується декілька ліній оборони. Аби зведення укріплень було ефективним, Харківщині допомагають з різних регіонів та забезпечують всім необхідним", - зазначив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що необхідні фортифікації будуть також на Рівненщини, Волині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

"Наше завдання – захистити Україну від ворога. Усіма силами та засобами", - наголосив Тимошенко.