Тимошенко перевірив, як на Харківщині будують лінії оборони [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час поїздки у Харківську область відвідав лінії оборони, які будують для запобігання загроз з боку росії.
"Сьогодні працюємо на Харківщині. В першу чергу відвідали лінії оборони, які будують в області. Харків'яни пліч-о-пліч з військовими провели неабияку роботу щодо запобігання загроз з боку росії! Переконався особисто”, - написав посадовець.
За його словами, це принципове питання для всіх регіонів, які "мають кордон з ворогом".
"Керівництво області постійно звертається щодо допомоги з лісом та технікою. Будується декілька ліній оборони. Аби зведення укріплень було ефективним, Харківщині допомагають з різних регіонів та забезпечують всім необхідним", - зазначив заступник керівника ОП.
Він підкреслив, що необхідні фортифікації будуть також на Рівненщини, Волині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.
"Наше завдання – захистити Україну від ворога. Усіма силами та засобами", - наголосив Тимошенко.
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