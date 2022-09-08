У Харкові прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У четвер, 8 вересня, у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.
Наразі ніякої офіційної інформації немає.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Немишлянський район міста.
Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих і руйнування інформація уточнюється.
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