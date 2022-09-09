Білорусь розпочала чергові масштабні військові навчання поблизу кордону з Україною. Шість батальйонів лукашенка відпрацьовують "визволення тимчасово окупованих територій, контрнаступ та вихід на державний кордон".

Однак під визначенням "окуповані території", застерігають у нашому генштабі, білоруси можуть маскувати українські землі - Житомирщину, Рівненщину і Волинь. Тож наші захисники влаштували свій вишкіл.

За легендою вишколу, танки з боку білорусі сунуть через наш кордон. Та на шляху стають українські артилеристи. Їхнє завдання - знищити броньовану техніку загарбника, а заодно й особовий склад.

Так артилеристи волинської бригади тероборони відпрацьовують відбиття ймовірної атаки ворога, якщо той раптом наважиться перейти межу. Для зустрічі вже наготували гармати. Стволи прочищені, снаряди - натерті. До бою готові.

Олександр, головний сержант артбатареї:

Тут бачите, знаходиться артилерійська протитанкова батарея. Зараз хлопці проводять вивірку. Ми почистили стволи. Почистили клин-затвор. Підготували все окопали. Підготовили окоп для безпечного пострілу.

Кожен постріл має бити точно в ціль. Для цього його треба ретельно розрахувати, кажуть бійці. Саме цьому і навчаються тероборонівці Волині - області, яка розташована найближче до місця теперішніх навчань білорусів. Звідси до Брестського полігону рукою подати.

Володимир, керівник артилерійського підрозділу:

З коротким терміном навчання підрозділ виконав усі поставлені завдання. Враження нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції Особовий склад справився з завданням на оцінку "добре".

Наведенню артилерійських систем бійці приділяють особливу увагу. Треба вміти точно бити в ціль, аби не дати ворогу жодного шансу. Інакше можна й самому стати мішенню.

У сучасній війні такий досвід дуже цінний. Діяти треба швидко, і максимально відповідально. Справжнє поле бою помилок не пробачає. Тому бійці тероборони не припиняють тренуватися та гартувати свою міць. Захисники - мотивовані й готові виписати противнику путівку у найспекотніші закутки пекла. Поки ж ввічливо просять окупантів покинути нашу землю.

Позивний "Бандера", боєць Волинської бригади тероборони:

Росіяни, втікайте з нашої землі пока ще можете, пока живиї ви. Тут нема що вам робити на нашій землі. Якщо ви звідси не підете, ми вас просто знищимо і будете, як кажуть, міндобривом на наших землях.

Тренуватися "звільняти захоплені території" білоруси планують впродовж тижня. У відповідь на їхні маневри у прикордонних з білоруссю областях у ці дні проходять вишкіл і наші прикордонники, нацгвардійці та поліцейські спільно з силами тероборони. На Житомирщині, Рівненщині та Волині тривають навчання "Північний буревій-2022".