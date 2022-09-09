Європейська комісія опублікувала рекомендації для країн ЄС щодо видачі віз для росіян. Рекомендовано збільшити терміни видачі віз росіянам до максимальних 45 днів, всіх одержувачів та власників віз перевіряти на "загрози безпеки", видавати візи лише на термін поїздки.

Під час розгляду заяв на візи консульства мають провести "сувору оцінку ризиків безпеки", повідомляє Єврокомісія. Це може призвести до відмови у видачі візи, а також до анулювання чинних віз.

Країни Євросоюзу також мають утримуватися від видачі багаторазових віз з тривалим терміном дії, оскільки громадяни Росії "можуть не відповідати умовам для в'їзду до ЄС у довгостроковій перспективі, враховуючи економічну нестабільність, обмежувальні заходи та політичні події у Росії".

У таких випадках країнам ЄС варто розглянути питання про надання одноразових віз чи віз з коротшим терміном дії. Також слід відмовляти у видачі візи у разі сумнівів щодо наміру заявника залишити територію ЄС після закінчення терміну дії візи.

ЄС залишиться відкритим для заявників на отримання російської візи, які подорожують через життєво важливі цілі, у тому числі для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Згідно з рекомендаціями ЄК, консульства можуть:

Скасувати пріоритет другорядних поїздок - консульствам слід віддавати менший пріоритет заявникам, які не мають суттєвої причини для поїздки, наприклад, туристам, при призначенні візових зустрічей.

Продовжити термін розгляду заяв на отримання візи - консульствам може знадобитися до 45 днів для ухвалення рішення щодо заяв на отримання візи (проти 15 днів у звичайних випадках), щоб забезпечити більш ретельну перевірку заяв, поданих росіянами.

Запитувати додаткові підтверджуючі документи - консульства можуть вимагати додаткові документи крім стандартного списку, щоб забезпечити високий рівень перевірки, зокрема у випадках можливих загроз громадському порядку, громадському порядку та міжнародним відносинам.

Призупинення полегшеної системи видачі віз також передбачає збільшення збору з 35 євро до 80-ти.