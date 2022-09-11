На півдні ЗСУ виконали 350 вогневих завдань [ Редагувати ]
За минулу добу, 10 вересня, Збройні сили України завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Унаслідок атак знищено 80 окупантів.
Ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення та прилеглих територій.
Втрати окупантів на півдні за добу:
- 8 танків;
- 17 одиниць автобронетехніки;
- 1 гаубиця "Мста-Б";
- 1 БПЛА "Орлан-10";
- 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах;
- В районі Нової Каховки вражена поромна переправа.
У Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії з 16 крилатими ракетами "Калібр".
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