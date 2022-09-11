Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 10 вересня, українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 52650 солдатів.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 11 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2154 (+18);
- бойових броньованих машин - 4617 (+33);
- артилерійських систем - 1263 (+4);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 162 (+0);
- літаків - 242 (+3);
- гелікоптерів - 213 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 902 (+4);
- крилаті ракети - 216 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19);
- спеціальної техніки - 117 (+1).
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