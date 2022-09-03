У суботу, 3 вересня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся матч 3-го туру Української прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" зустрічалося з луганською "Зорею".

Старт сезону видався для суперників різним за результатами. "Зоря" в перших турах здобула дві перемоги (над "Ворсклою" - 3:1 та "Львовом" - 3:2), тоді як динамівці зазнали поразки з рахунком 0:3 від "Дніпра-1".

Уже на 4-й хвилині зустрічі м'яч опинився у сітці воріт "Динамо" після удару Караваєва, однак був зафіксований офсайд. А за три хвилини "біло-сині повели в рахунку після голу Бущана.

На 35-й хвилині гол пропустили підопічні Мірча Луческу. Чурко з лівого флангу виконав навіс до штрафного на Мишньова, який лишився без опіки та в дотик переправив м'яч у ворота.

Намагаючись врятувати гру, після перерви Мірча Луческу випустив на поле одразу трьох свіжих гравців - Шапаренка, Сидорчука та Гармаша. Вже в дебюті Буяльський прострілив із лівого краю штрафного на лінію воротарського майданчика, звідки Ванату вдалося вразити ворота "Зорі".

Швидко розвинути успіх у "біло-синіх" не вийшло, навіть незважаючи на те, що на екваторі другого тайму луганці залишилися в меншості. Між вилученням Вантуха, який за десять хвилин заробив два "гірчичники", та третім голом "Зорі" пройшло менше трьох хвилин.

Після прориву правим флангом Русин зробив передачу до штрафного, де орендований динамівець Бражко прибрав двох опонентів і потужно пробив під поперечину - 3:1.

На 83-й хвилині Буяльський подарував "Динамо" надію врятувати гру, додавши до своєї результативної передачі забитий гол.

У фінальному відрізку матчу динамівці кинули всі сили на атаку, проте безуспішно - луганці витримали навалу на свої ворота та здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Динамівці ж зазнають другої поразки, знову пропустивши три м'ячі, і намагатимуться реабілітуватися наступної неділі в матчі зі "Львовом".

Чемпіонат України. 3-й тур: "Зоря" - "Динамо" - 3:2 (2:0).

Голи: Русин (7), Мишньов (35), Бражко (71) - Ванат (50), Буяльський (83).

Нагадаємо, що київське "Динамо" продовжить виступ у Лізі Європи. Підопічні Мірча Луческу виступлять у групі В з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським АЕКом.