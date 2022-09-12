Іспанський тенісист Алькарас виграв US Open у 19 років [ Редагувати ]
Іспанський тенісист Карлос Алькарас обіграв норвежця Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open). Гра завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Спортсмени провели на корті 3:00 20 хвилин.
19-річний тенісист вперше став першою ракеткою світу, змістивши росіянина Данила Медведєва. Він став наймолодшим переможцем US Open із 1990 року. Алькарас виходив до чвертьфіналу на Відкритих чемпіонатах США (2021) та Франції (2022).
Днем раніше перша ракетка світу Іга Швьонтек стала переможницею Відкритого чемпіонату США.
Lift the trophy, @carlosalcaraz! 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2022
Let the confetti fly 🎉 pic.twitter.com/F2cfoFX0lO
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