Незважаючи на всі зусилля російських військових, Україна як і раніше контролює 45% Донецької області.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

"Донеччина - одна з найбільших областей, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті ворогом міста, а знищені міста", - заявив Кириленко.