У понеділок, 12 вересня, посольство Болгарії почало знову працювати в Києві. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Болгарії.

"Посольство Республіки Болгарії в Києві, Україна, відновило роботу з 12 вересня 2022 року. Це ще одна ознака твердої підтримки України з боку Болгарії", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому в МЗС нагадали, що Болгарія засуджує російську агресію і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

За даними відомства, посольство Болгарії очолить тимчасовий керівник, він буде працювати з обмеженою кількістю співробітників. Також в обмеженому вигляді відновить роботу консульська служба диппредставництва.