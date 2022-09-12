Посольство Болгарії відновило роботу в Києві [ Редагувати ]
У понеділок, 12 вересня, посольство Болгарії почало знову працювати в Києві. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Болгарії.
"Посольство Республіки Болгарії в Києві, Україна, відновило роботу з 12 вересня 2022 року. Це ще одна ознака твердої підтримки України з боку Болгарії", - сказано в повідомленні відомства.
При цьому в МЗС нагадали, що Болгарія засуджує російську агресію і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
За даними відомства, посольство Болгарії очолить тимчасовий керівник, він буде працювати з обмеженою кількістю співробітників. Також в обмеженому вигляді відновить роботу консульська служба диппредставництва.
по темі
Українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни
Незважаючи на всі зусилля російських військових, Україна як і раніше контролює 45% Донецької області
Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області
Російські окупанти можуть найближчим часом вчергове здійснити обстріл Запорізької АЕС
Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення