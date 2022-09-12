З волонтерів у добровольці-рятувальники. У Чернівцях усі охочі мали нагоду вступити до добровольчого загону. Але для цього потрібно було пройти відповідний вишкіл.

Ольга Лучек побувала на навчаннях і каже професія рятувальника виявилася не всім до снаги. Її репортаж далі.

Одягнути форму ще не значить стати рятувальником. Робота ця важка і відповідальна. А у воєнний час роботи - істотно побільшало. Іноді надзвичайників катастрофічно не вистачає. Тож чернівецькі волонтери вирішили вступити до загону рятувальників-добровольців. І от розпочався спеціальний вишкіл. Перше завдання - зайти до задимленого приміщення і пройти лабіринтом.

Знайти людину і вивести на свіже повітря.

Комплексні та психологічні вправи розпочато. Перед майбутніми рятувальниками нелегкі завдання і поблажок не буде.

Василь Бабюк, заступник начальника Гу ДСНС України в Чернівецькій області:

Є, коли виникають надзвичайні ситуації, в першу чергу потрібні руки, а дуже добре якщо ті руки знають, що вони мають робити, навчені, і люди свідомі й розуміють яку функцію вони будуть виконувати.

Смуга перешкод - не з легких. Потрібно піднятися на четвертий поверх, витягнути мотузкою 30-кілограмовий вантаж, потім кожною сходинкою збігти донизу, а далі подолати лабіринт і евакуювати потерпілого. Фінішу дістаються не всі. Євген з Маріуполя. Він вже пів року волонтерить у Чернівцях. Зараз з останніх сил долає тренувальну смугу.

Євген, волонтер:

Тепер розумію, яка це важка робота у цих хлопців. Надіюся не пригодяться, але знати треба обов'язково. Треба віддихатися.

А ось зі смугою перешкод впорався і Володимир.

Володимир, волонтер:

Рятувальники… рятувальники - це герої, друзі. Це я вам кажу як волонтер, і як людина, котра за життя багато вже побачила. Але ми маємо всі навчитись цьому для того, щоб перемогти.

Навчаються навіть найменші волонтери. Дмитрикові лише три з половиною. Та малий теж хоче поповнити лави рятувальників. І хоч смуга перешкод йому ще не під силу, проте гасити пожежу хлопчик навчився.

Мені дуже сподобалось, дуже хочу пожарніком.

Навчання близькі до реальних ситуацій. Вони допоможуть відпрацювати до автоматизму дії у разі небезпеки - і не розгубитися у критичну мить.