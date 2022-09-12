Наші захисники жартують - скільки б зброї не давали нам західні партнери, їм не переплюнути головного постачальника воєнної техніки - росію. Під час наступу загарбники так швидко тікають, що просто кидають танки та гаубиці на дорогах чи у полях

А наші бійці й не відмовляються від таких подарунків. Кажуть - допомагатиме гнати злодіїв подалі з нашої землі. У сюжеті Ніни Коломієць - найцікавіші трофеї, зібрані лише за останні кілька днів.

Я по ходу нашел пещеру Алладина.

Чарівна печера чи швидше кімната в якійсь будівлі вщент заповнена боєприпасами! Наші захисники жартують - у цьому приміщенні навіть цигарку запалити страшно.

Така закладна, і всі даже зі зривателями зразу.

Та що там боєкомплект! По всій - іще донедавна окупованій території східних та південних областей - розкидані десятки покинутих бронемашин ворога.

Місто Куп'янськ! Заходим! Брошена військова техніка!

Рашистам-втікачам подекуди навіть особисті речі не було часу спакувати.

Спали - бежали - даже спальники побросали. Вот на ней мы теперь будем кататься. МТЛБ-шка, живая, целая, не подряпаная.

Окупанти так швидко тікають, що кидають усе, що мають! Хоча, звісно, самі росіяни називають це "жестом доброї волі" під час "великого відступу". Мовляв, усе так і було сплановано.

В течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территории "ДНР".

І поки командування армії мародерів вигадує нові нісенітниці про те, чому їхні солдати так ганебно тікають, наші бійці всі подарунки від "вояків-забуваків" ретельно оглядають, лагодять і беруть на озброєння!

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Особливо можна виділити з того, що було захоплено, - там було взято українськими силами для подальшого використання це Гаубиці Мста-с, я так розумію, що вони були захоплені, це самохідна артилерія, це досить важлива далекобійна артилерійська система, яка посилить позиції наших артилеристів, а також це те, що залишають при відступі досить часто танки або бронемашини, БМП.

Ось один зі справді унікальних трофеїв, захоплених нашими бійцями десь поблизу міста Ізюм на Харківщині.

Ну що, вітайте з новим трофеєм. Саме прикольне в цьому танку - це не те, що він новенький, не те, що це Т-80. Опа! Катки. В нього катки пофарбовані білим кольором. Коли таке роблять? Правильно, тільки для парадів. Тобто цей танк або з параду, або збирався на парад.

Та замість проїхатися червоною площею у москві - потрапив на парад ганьби, бо танкісти овіяної численними міфами "другої армії світу" - просто накивали п'ятами й кинули його на дорозі! Тепер майже новенька "вісімдесятка", яку називають "швидкісним танком прориву", допомагатиме нашим захисникам чинити прорив ворожої оборони.

А це російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк 1м", який здатний бачити артилерійські позиції противника на відстані 20 кілометрів!

За даними аналітиків незалежного порталу "Орікс", які підраховують втрати ворога за фото- й відеодоказами, з понад 5 з половиною тисяч бойових машин та озброєння, які втратила росія протягом війни в Україні, понад півтори тисячі - стали трофеями наших Збройних сил!

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

У нас здобуто трофеями, якщо я не помиляюсь, понад 200-300 танків. Це тільки танки, не кажучи вже про артилерійські системи. У нас баланс захоплених танків російських перевищує втрати, які могла мати Україна в техніці.

А головне, що всі трофеї - наші бійці не зберігають як музейні експонати. Ворожу техніку кидають у бій проти її ж власників!

Так тепер б'є у бік ворога реактивна система залпового вогню, якою ще навесні російські окупанти їхали обстрілювати мирні міста й села України. У квітні - трофейний "Ножик", як написано на бампері, перейшов у надійні руки наших захисників, і з того часу - працює проти загарбників!

Позивний "Брокер", військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже чудовий засіб для знищення окупанта, який він же нам і подарував його, вони спочатку дуже напорно наступали, хоча їм цього і не вдалось, вони залишили її повністю так, як є, речі, тобто повністю укомплектовані засоби, повністю машина укомплектована тільки підбита, чудовий засіб, так були нюанси по ремонту, які швидко усунулись, і вже орієнтовно від квітня місяця даний засіб знищує окупанта.

Останніми днями наші захисники особливо яскраво доводять - на українській землі рашистам не місце. Тут росіяни можуть знайти лише ганьбу та смерть. Зокрема, й від вогню російської зброї. Адже що швидше тікає ворог, то сильнішою стає українська армія.