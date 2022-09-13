На появу малюка вони чекали довгих шість років. І мрія про народження дитини їм вже здавалася нездійсненною. У Чернівцях жінка з важкою формою інвалідності народила хлопчика. Назвали його Домініком, важить він трохи понад два кілограми.

Історією новоспечених батьків перейнялися українці. І через соцмережі зібрали їм 30 тисяч гривень. Ольга Лучек про все докладніше далі.

Батьки не можуть надивитися на свого Домініка. Шість років вони чекали на появу малюка. Христина має вроджену інвалідність важкої форми - не може ходити, пересувається лише на візку. Найбільшою її мрією було - народити дитину. І диво таки сталося. Син у жінки на руках. Христина жартує - два кілограми щастя.

Христина, породілля:

Ади який файний хлопчик. Він з татом май, бо я лежала, а тато переодягає його, помиє, погодує, а зараз я вже буду вдома з ним. Дуже хороші лікарі, я їм дуже вдячна за всьо.

Провести відважну маму та її малюка - зібралися мало не всі працівники перинатального центру. Обіцяють провідувати й вдома.

Василь Ринжук, медичний директор Чернівецького обласного перинатального центру:

Христина - це взагалі відважна жінка, виносила вагітність майже до доношеної вагітності, звичайно там неможливі роди через природні пологові шляхи, тому пологи були завершені шляхом операції кесарського розтину. Їй непросто в житті, зовсім непросто, але вона мужня жінка і знаєте спілкуючись з нею у неї завжди все добре.

Доглядати за малюком Христині допомагає чоловік. Він дуже переживає, бо вдома нічого не встигли облаштувати для сина, оскільки пологи були передчасними. Але люди - знайомі та незнайомі - за лічені дні зібрали все необхідне. Тепер є і ліжко, і візочок, а ще багато іграшок, і засобів гігієни.

Андрій, батько Домініка:

Жалію жінку, щоб не вставала, нічого, але вона така в мене щаслива, що лиш щось рухнеться чи крикне вже зразу кидається і бере. Звичайно лікарям велике спасибі, всім-всім людям, велике спасибі, що допомогли.

А дізналися українці історію Христини від Людмили, яка написала про родину у соцмережах. Блогерка з Києва, але через війну переїхала до Чернівців, і два місяці тому також народжувала у перинатальному центрі.

Людмила, блогерка:

Людей дуже багато звернулося. Почали кошти скидати на карту, почали відправляти колясочки, краваточки, дуже багато мені писало, я уявляю скільки писало їй.

Молодим батькам досі пишуть та телефонують небайдужі українці. Подружжя навіть не мріяло на таку підтримку у такий скрутний для всієї країни час. А Домінік, наче відчуваючи, як багато людей про нього дбає, поводиться чемно, гарно спить і добре їсть.