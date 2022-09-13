У Кремлі зробили чергову заяву про мобілізацію в Росії [ Редагувати ]
Про повну або часткову мобілізацію в Росії зараз не йдеться. Про це заявив 13 вересня журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
В настоящий момент - нет, об этом (мобілізації - ред.) речь не идет.
Так Пєсков прокоментував слова депутата від провладної партії "Єдина Росія" Михайла Шеремета, який входить до складу комітету безпеки, про необхідність "повної мобілізації".
У вівторок, 13 вересня, з такою ж ініціативою виступив голова КПРФ (російські комуністи - ред.) Геннадій Зюганов.
Російська влада регулярно заперечує необхідність проведення військової мобілізації. У понеділок, 12 вересня, Пєсков відмовився відповідати на питання про можливу мобілізацію в країні, переадресувавши його Міністерству оборони. Військове відомство не коментувало ситуацію.
Нагадаємо, що замість мобілізації росіян Москва готує примусову мобілізацію на окупованих територіях України та набирає в'язнів у колоніях для ПВК "Вагнер".
по темі
Депутат від партії "Єдина Росія" пропонує провести "мобілізацію", інакше "мети" війни в Україні не буде досягнуто
Росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення
Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.
Міністерство оборони Росії повідомило, що в районі Балаклії та Ізюму Харківської області впродовж трьох діб було проведено операцію "зі згортання та організованого перекидання" військ на територію самопроголошеної "ДНР"
Внаслідок контрнаступу Сил оборони України 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України
У Росії залишилося менше 200 ракет "Іскандер" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які треба утилізовувати. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький