Про повну або часткову мобілізацію в Росії зараз не йдеться. Про це заявив 13 вересня журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В настоящий момент - нет, об этом (мобілізації - ред.) речь не идет.

Так Пєсков прокоментував слова депутата від провладної партії "Єдина Росія" Михайла Шеремета, який входить до складу комітету безпеки, про необхідність "повної мобілізації".

У вівторок, 13 вересня, з такою ж ініціативою виступив голова КПРФ (російські комуністи - ред.) Геннадій Зюганов.

Російська влада регулярно заперечує необхідність проведення військової мобілізації. У понеділок, 12 вересня, Пєсков відмовився відповідати на питання про можливу мобілізацію в країні, переадресувавши його Міністерству оборони. Військове відомство не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, що замість мобілізації росіян Москва готує примусову мобілізацію на окупованих територіях України та набирає в'язнів у колоніях для ПВК "Вагнер".