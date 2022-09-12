У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Зеленським і виведення військ з ЗАЕС [ Редагувати ]
У Кремлі поки не бачать передумов для переговорів президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Путіна. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров.
Пєсков додав, що ця позиція Кремля стосується і пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення мирних переговорів.
Речник Кремля відмовився відповідати на питання про удари по інфраструктурних об'єктах України та проведення можливої мобілізації.
Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции министерства обороны.
Незважаючи на ризик виникнення ядерної катастрофи Росія не планує виводити своїх військових з території Запорізької АЕС, заявив Пєсков. І вкотре повторив мантру про "варварські обстріли об'єктів на території станції", звинувативши Україну.
Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном - вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати двоє експертів.
11 вересня окупанти повністю зупинили Запорізьку АЕС, що позбавляє Україну поставок електроенергії звідти.
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