Приватна військова компанія "Вагнер" вербує в'язнів у колоніях Санкт-Петербурга для відправки на війну проти України. За це їм обіцяють гроші та амністію через пів року "служби". Про це повідомляють "Важные истории".

Родичі ув'язнених розповідають, що у колоніях Петербурга почалося вербування "добровольців" для відправлення на Донбас у складі ПВК "Вагнер". Йдеться про засуджених виправних колоній "Яблоневка" й "Обухово".

Моему родственнику говорили так: "Там нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все". Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом - что "почти никто не вернется". Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей и амнистию.

У разі загибелі в'язня вербувальники обіцяли виплатити його родині 5 млн рублів, однак документально на папері подібні обіцянки не фіксувалися.

Сначала им говорили, что будут рассматривать только тех, кто служил или воевал. Но через несколько часов стало понятно, что в списки вносят вообще всех желающих. Записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли. Мой близкий хотел согласиться, но мы, родственники, устроили ему истерику с угрозами. Сейчас он клянется, что не поедет, но он точно колеблется, потому что видит в этом возможность заработать,

Нагадаємо, що наприкінці травня на Донбасі ЗСУ знищили великий підрозділ "вагнерівців".