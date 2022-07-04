ПВК "Вагнер" вербує в'язнів у Санкт-Петербурзі для війни в Україні [ Редагувати ]
Приватна військова компанія "Вагнер" вербує в'язнів у колоніях Санкт-Петербурга для відправки на війну проти України. За це їм обіцяють гроші та амністію через пів року "служби". Про це повідомляють "Важные истории".
Родичі ув'язнених розповідають, що у колоніях Петербурга почалося вербування "добровольців" для відправлення на Донбас у складі ПВК "Вагнер". Йдеться про засуджених виправних колоній "Яблоневка" й "Обухово".
Моему родственнику говорили так: "Там нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все". Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом - что "почти никто не вернется". Тем, кто выживет, обещают вознаграждение в 200 тысяч рублей и амнистию.
У разі загибелі в'язня вербувальники обіцяли виплатити його родині 5 млн рублів, однак документально на папері подібні обіцянки не фіксувалися.
Сначала им говорили, что будут рассматривать только тех, кто служил или воевал. Но через несколько часов стало понятно, что в списки вносят вообще всех желающих. Записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли.
Мой близкий хотел согласиться, но мы, родственники, устроили ему истерику с угрозами. Сейчас он клянется, что не поедет, но он точно колеблется, потому что видит в этом возможность заработать,
Нагадаємо, що наприкінці травня на Донбасі ЗСУ знищили великий підрозділ "вагнерівців".
по темі
Представник Міноборони росії Ігор Конашенков, коментуючи ввечері 24 червня хід бойових дій в Україні, вперше назвав командувачів угруповань військ. Генерал-полковник Олександр Лапін командує з'єднаннями та військовими частинами угруповань військ "Центр". Генерал армії Сергій Суровікін керує Південним угрупуванням військ
Дружини військових 5-ї окремої танкової Тацинської бригади, яка базується в Бурятії, записали відеозвернення до глави республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому. За підрахунками видання "Люди Байкалу", яке збирає дані про вбитих в Україні жителів регіону, під час війни в Україні загинули щонайменше 206 бурятів
На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили спробу наступу росіян в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки - окупанти з втратами відійшли. Водночас у Генштабі визнали, що були змушені залишити Сєвєродонецьк
Українські війська зупинили наступ російських військ у напрямку південної околиці Лисичанська, ворог тисне на Сєвєродонецьк, там тривають бої. Також ЗСУ відбили атаку росіян поблизу Долини та Богородичного на захід від Святогорська. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 23 червня
У результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника
Командувач Повітряно-десантних військ росії генерал-полковник Андрій Сердюков відправлений у відставку через масові втрати серед російських десантників під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на непідтверджені джерела