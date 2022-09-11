"Окупанти готують "мобілізацію" на окупованих територіях" - Генштаб [ Редагувати ]
Росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти.
Про це йде мова у зведенні Генштабу.
На тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.
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