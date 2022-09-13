Зенітники Повітряних сил ЗСУ збили два російські літаки в небі над Херсонщиною та Донеччиною. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі - один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" "приземлили" штурмовик Су-25 окупантів.

Водночас на звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж).

Нагадаємо, що під Куп'янськом на Харківщині ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник.