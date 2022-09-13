Зенітники за дві години знищили два літаки окупантів [ Редагувати ]
Зенітники Повітряних сил ЗСУ збили два російські літаки в небі над Херсонщиною та Донеччиною. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі - один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.
На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.
А на Донеччині зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" "приземлили" штурмовик Су-25 окупантів.
Водночас на звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж).
Нагадаємо, що під Куп'янськом на Харківщині ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник.
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