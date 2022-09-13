У Харкові та області повністю відновлено електропостачання [ Редагувати ]
Електроенергія
Джерело: Reuters
Джерело: Reuters
У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання.
Про це заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляється в його Telegram.
Кирило Тимошенко не уточнив, скільки часу зайняло відновлення електромереж в регіоні.
по темі
Prev Next
09 вересня 2022 07:22 Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки
Російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова
31 серпня 2022 09:50 Нічний обстріл Харкова: ворог застосував касетні боєприпаси, є поранені
Російські війська після півночі 31 серпня завдали удару по Київському району Харкова
23 серпня 2022 22:45 Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова
У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова
13 вересня 2022 12:34 У Харкові проблеми зі зв'язком
У Харкові після ворожого обстрілу критичної інфраструктури вже кілька днів спостерігаються проблеми зі зв'язком
13 вересня 2022 09:58 Харків залишився без світла: у Зеленського назвали причину
У Харкові та області 13 вересня знову зникло світло