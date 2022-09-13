Якою ж має бути компенсація за руйнування і біль українців?

Єдиним можливим результатом так званої військової операції росії має стати її капітуляція. Повернення наших територій в межах 1991 року і виплати нам компенсацій. Про це неодноразово говорив і Володимир Зеленський, й інші представники влади.

Ольга Жидецька вирішила поцікавитися, який є механізм виплати репарацій? Хто і кому у світі виплачував гроші за збитки у війні? А ще вона дізналася про те, яку суму заморожених російських активів Захід вже готовий нам передати.

На цих кадрах кінохроніки 1945 року Черчиль, Рузвельт і Сталін вирішують долю повоєнного світу. На Ялтинській конференції, а потім Потсдамській - переможці у Другій світовій серед іншого, визначили обсяги репарацій від Німеччини - на суму понад 20 мільярдів доларів.

Формою виплат було право Радянського Союзу вилучити матеріальні цінності зі східної зони Німеччини та німецьке майно у східній Європі. Вивозили все: від обладнання заводів, до конфіскованих у жителів роялів та пальт. Ще однією з форм виплат була праця німецьких військовополонених на радянську економіку.

До всього Німеччині довелося продовжити сплату захмарних репарацій західним країнам, призначеним після Першої світової. За Версальським миром 1919 року німці, крім повернення низки територій переможцям, зобов`язалися виплатити 226 мільярдів рейхсмарок.

І ось через майже 8 мирних десятиліть Європі знову доводиться згадувати про репарації. Тепер уже у світлі російсько-української війни.

Володимир Зеленський:

Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова " репарації " та " контрибуції ". Ви відшкодуєте усе нам, що зробили проти України. В повному обсязі.

Якою ж має бути компенсація за руйнування і біль українців? В уряді визнають: чітко назвати суму збитків через повномасштабну агресію неможливо. Але йдеться про сотні мільярдів доларів. Як змусити загарбника відшкодувати заподіяне? Класичний спосіб, що має багато прикладів в історії - кажуть фахівці, це двостороння угода про репарації.

Тобто конкретно зобовʼязання росії з графіками, там чим будуть платити, не виключено, що там буде оплата сировиною, а не наприклад грошима, якщо у них не буде, і так далі. Хоча краще, звичайно, що грошима. Це ідеальний варіант, який повинен влаштовувати україну. Тобто росія добровільно бере на себе зобовʼязання сплачувати.

Схожа ситуація була після перемоги союзників у війні Іраку проти Кувейту. Упродовж трьох десятиліть Багдад сплатив жертві своєї агресії понад 50 мільярдів доларів.

А от Конго навіть після рішень міжнародного суду ООН репарацій за окупацію від Уганди довелося чекати аж 23 роки. Чи вдасться змусити росію погодитися платити? Якщо Москва не визнає ані накоєної шкоди, ані навіть самого факту війни?

Підписати такі зобовʼязання Росія може тільки після впевненої перемоги України і під міжнародним тиском. І для арбітражу потрібні посередники.

Тарас Загородній, керівний партнер "Національної антикризової групи":

Тут має бути присутня третя сторона. Наприклад, після того як росія за виконання певних умов, наприклад,виплати воєнних репарацій, видачу воєнних злочинців, в Гаагу наприклад. Захід може вимагати наприклад взагалі демілітаризації прикордонних областей росії. Я не виключаю, що постане взагалі питання наявності ядерної зброї в обмін, в обмін на зняття частини санкцій.

Та поки війна триває, українська влада запускає інший механізм відшкодування - коштом конфіскованих у західних країнах російських активів.

У Мінітерстві юстиції повідомили - мають усну згоду Заходу на передання 300 млрд доларів російських резервів.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Попереднья домовленість, що кошти золотовалютних резервів треба передавати Україні, вона в принципі є. Тому що з якими країнами ми тільки не розмовляли, політична згода є. Питання тільки от лише: надайте юридичні інструменти як це зробити. От інструменти ми зараз створюємо. Це великий міжнародний договір, де країни можуть приєднуватися. І на виконання цього міжнародного договору передавати нам активи.

Та цей шлях тривалий та непростий:

Тарас Загородній:

Це більш складний механізм, тому що він передбачає судові якісь рішення. Наприклад рішення суду ООН. Повинні бути доведені факти, агресії, безпосередньої участі росії, і так далі.

Тим часом Україна вже подала низку судових позовів проти росії. Та ініціювала створення спеціального кримінального трибуналу для міжнародної правової оцінки воєнних злочинів Кремля. Ну а українські Збройні сили роблять свою справу на полі бою та наближають нашу перемогу.