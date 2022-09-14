Сотні деокупованих сіл і містечок. Тисячі очищених квадратних кілометрів нашої землі. І більше ста пʼятдесяти тисяч звільнених людей. Блискучий контрнаступ Збройних Сил України на Харківщині триває. На певних ділянках ЗСУ відтіснили ворога до державного кордону. І знищили російської техніки на 700 мільйонів доларів!

Крім того, запрацював ленд-ліз - звідки не чекали. Так жартома говорять наші бійці. Бо росіяни в паніці кидали свої боєприпаси і машини. І зараз все це військове добро працюватиме на перемогу України. Вся остання інформація про нестримний похід української армії - у матеріалі Карини Вакарєвої.

Шість тисяч квадратних кілометрів звільненої від навали ординців української землі. Успішний контрнаступ ЗСУ - триває. Окупанти масово кивають п'ятами. Та здаються в полон.

Нас перехватили и колону сожгли. Я сдался в плен. Кто не сдался - они погибли.

Володимир Зеленський, Президент України:

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє - показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них - втікати. Окупантам місця в Україні немає і не буде!

Армія боягузів, відступаючи, залишає велику кількість озброєння. Серед трофеїв - танки, БПЛА та артилерійські системи. У мережі кілька днів поспіль активно ширять мем про російський ленд-ліз.

Нашли чуток техники. Москали нам оставили. Так, немного - десяток танков.

Ну шо, друзі? Знімаєм новий ленд-ліз. Знов від москалів.

Уууууу. Не битые. Не крашеные. Та ты шооо.

За оцінками Американського інституту вивчення війни, Україна здобуває рішучу перемогу у битві за Харківську область. Відвойовуючи наші землі, ЗСУ на деяких ділянках уже вийшли на державний кордон.

Оце - кацапія! А оце - місце перетинання державного кордону со сторони кацапії. А он уже український прапор.

Зачиняй! Ми зачиняємо кордон!

Одне за одним - наші військовики повертають під український контроль стратегічно важливі міста.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Балаклія, Харківська область. Державний прапор України офіційно піднято.

Друзі, Куп'янськ - це Україна!

А це синьо-жовтий стяг над адміністрацією Ізюма - логістичної артерії окупантів. Звідси російські війська збиралися розвинути наступ униз по карті, на підконтрольні Україні території Донецької області. Та задум рашистів зірвала успішна контратака ЗСУ.

Навколо все зруйновано. Але нічого! Все відновимо. А Ізюм - був, є і буде Україна!

Контрнаступ Збройних сил України набирає блискавичних обертів. На Харківщині кількість деокупованих сіл та містечок - сягнула трьох сотень. Поповнюються й стоси нових доказів для Гааги. На місцях, де раніше базувалися рашисти, знаходять документи, карти та списки особового складу. Але найцікавіша знахідка - рапорти окупантів, датовані початком активних військових дій ЗСУ.

Тут десь рапортів тридцять, мабуть. Відказників. Так званих, 500-тих. І він їх тримав в себе. Тобто, вони далі нікуди не пішли.

Українські армійці рухаються вперед не лише на Харківському напрямку. Село Богородичне, що поблизу Святогірська на Донеччині, під цілковитим контролем України. А тим часом, на заправках так званої ДНР - черги та паніка. Ажіотаж на пальне почався кілька днів тому. Російські війська покинули й Сватове, на Луганщині. На пункті пропуску у Станиці Луганській зафіксували затори на виїзд, завдовжки 12 км.

Людям, конечно, страшно. Они покидают город в сторону россии, в сторону лнр.

Тим часом на півдні України наші військові визволили від окупантів щонайменше 5 населених пунктів Херсонщини. Про це повідомила речниця прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь":

Маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів. І можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Там зачищена територія.

Утім, херсонці, попри репресії, які чинить ворог, в очікуванні наших військових.

Мене звати Аліна. Я мешканка району ХБК. Знайте, Херсон - це Україна.

Агресор підло мститься за успіхи ЗСУ на фронті. Та цілить по мирних мешканцях. А напередодні - ракетами обстріляли Харківську ТЕЦ й залишили без світла п'ять областей. Глава держави Володимир Зеленський звернувся до росіян й запевнив, що Україна все одно буде жити вільно від них. Бо з кожним піднятим синьо-жовтим стягом та звільненим українським містечком, ми стаємо міцнішими.