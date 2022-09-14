"Всі логістичні шляхи окупантів під контролем ЗСУ" - Гуменюк [ Редагувати ]
Керівництво Збройних сил України володіє повною інформацією про логістичні маршрути і перекидання ворогом озброєння і техніки на Південному фронті.
Про це заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.
Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї техніки на Південному фронті. І вони усвідомлюють, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть використовувати гіпотетично. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані.
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