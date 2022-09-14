Окупанти вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя [ Редагувати ]
Російські війська ввечері 14 вересня завдали двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Очільник Запорізької області додав, що гучні звуки прильотів нещодавно чули у Запоріжжі. Він закликав жителів дотримуватись правил повітряної тривоги.
Нагадаємо, що ввечері 14 вересня загарбники вдарили восьми ракетами по Кривому Рогу, пошкоджена дамба на Інгульці.
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