Підтримати героїв "Азовсталі" та нагадати про їхній подвиг світові. З такою метою у Запоріжжі провели благодійний мистецький захід. Виставку-продаж просто неба організували рідні захисників. На стендах та ятках представили тематичні картини та плакати, патріотичні прикраси та одяг, різноманітні іграшки й обереги. Усі гроші від продажу авторських робіт підуть на реабілітацію воїнів, які повернулися з полону.

У закутках запорізьких вулиць розгорнулась мистецька галерея. Втім, це не звичайна презентація авторських робіт, а виставка-продаж. Її організували рідні та близькі захисників "Азовсталі". На благодійному заході збирали гроші для реабілітації воїнів, які нещодавно повернулися з полону.

Ярина Геращенко, організаторка акції:

Ці кошти потім перейдуть на реабілітацію військовополонених, деякі вже повернулись, ви знаєте, перший обмін був, там хлопці без кінцівок і їм, зрозуміло, що потрібна дороговартісна реабілітація, тому саме от мета зібрати кошти на це.

Для виставки митці з України, Польщі, Чехії та Австрії надіслали 250 робіт. Це картини, плакати, вишивка, іграшки, обереги, біжутерія та навіть одяг. На стенді у волонтерки Альони - патріотичні шопери та футболки від полтавських і запорізьких майстрів.

Альона Ткаченко, волонтерка:

Мені дуже подобається ось ця, бо це відображення кожного з нас. Це людина, котра береже свій дім, просто дім для кожного з нас - це не просто будинок, це саме держава, саме свідомість, саме наша, саме наша ментальність, те, що ми хочемо зберегти й за що ми боремось.

Відвідувачі купували у волонтерів керамічний посуд, дитячі іграшки, капелюшки. Але найбільший попит мали картини. З поміж усіх робіт Анастасія знайшла і для себе.

Анастасія, відвідувачка заходу:

Мені здається, це саме ті кольори й та атмосфера, яка була на "Азовсталі" і коли я її побачила, я одразу зрозуміла, що в цій картині є сила, і відчувається сила і я хочу, щоб вона пішла зі мною до дому.

Поки на одній локації проходила виставка, на іншій - благодійний аукціон. 11-річна Аліса придбала одразу два лоти. Серед них і робота маленьких маріупольців, які ховалися від російських снарядів у бункерах "Азовсталі". За вишиту картину дівчинка віддала півтори тисячі гривень.

Аліса, відвідувачка заходу:

Ця, ну, я люблю таку вишивку, тому я, мені вона сподобалась, тому оця напевно у мене в кімнаті.

Організатори кажуть, окрім збору коштів у заходу є ще одна мета - нагадати світові про захисників, які досі у російському полоні.

Ярина Геращенко, організаторка заходу:

Одне із важливих завдань, це нагадати людям про героїв "Азовсталі", про війну в Україні, хоча, в принципі, я думаю, що і нагадувати не треба нікому, але все ж таки, хай краще буде.

Підтримали благодійний захід й українські виконавці. На артподію завітав і Арсен Мірзоян.

Арсен Мірзоян, співак:

Треба нагадувати, треба постійно на цьому акцентувати, це, по-перше. По-друге, самі військові мають бачити, що насправді люди на всіх фронтах допомагають.

Юрій Юрченко, співак:

Треба збиратися спільнотою, підтримувати, як морально, так і піснями. Співати разом, тому що насправді це підіймає наш дух і дає нам наснагу і волю до нашої перемоги.

Також учасники акції писали листи бійцям на передову. Окрім слів підтримки та подяки, мали до захисників і одне прохання.

Ярина, відвідувачка заходу: