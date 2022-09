Європейський парламент схвалив виділення схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляється у Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Це є другим траншем фіндопомоги від ЄС, який складає 9 млрд доларів.

the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to #Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia