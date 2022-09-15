Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро для України [ Редагувати ]
Європейський парламент схвалив виділення схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляється у Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
Це є другим траншем фіндопомоги від ЄС, який складає 9 млрд доларів.
Європейський парламент щойно дав "зелене світло" на виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. За - 534, проти - 30, утрималися - 26.
the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to #Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 15, 2022
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