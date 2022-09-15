Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo й нові РСЗВ MARS II [ Редагувати ]
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Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo. Також ЗСУ отримають самохідні РСЗВ MARS II й ракети дня них.
Про це пише Bild.
За словами міністра оборони ФРН Крістін Ламбрехт, Україні передадуть:
- 50 бронетранспортерів Dingo;
- дві самохідні РСЗВ MARS II й 200 ракет до них.
Видання зазначає, що поставлені Dingo будуть альтернативою бронетранспортерам Fuchs.
"Dingo - це броньована і опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише Bild.
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