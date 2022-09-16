росія веде зачистки або не поділили награбоване: у Зеленського відреагували на ліквідацію "генпрокурора лнр" (відео) [ Редагувати ]
Вбивство так званого "прокурора лнр" є наслідком внутрішніх чвар на окупованій території або зачистка росіянами свідків воєнних злочинів рф. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" і його заступника у власному кабінеті слід розглядати не інакше як "розборки" місцевих кримінальних ОЗУ, які не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія - зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже...
Нагадаємо, 16 вересня так званий "генпрокурор лнр" Сергій Горенко разом з заступницею загинув під час вибуху в окупованому Луганську. Росіяни стверджують, що вибух стався через ракетний удар ЗСУ.
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