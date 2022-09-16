У "генпрокуратурі ЛНР" стався вибух [ Редагувати ]
У центрі окупованого Луганську пролунав вибух у так званій "генпрокуратурі ЛНР". Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного "прокурора".
Російські видання пишуть, що "генпрокурор ЛНР" загинув під час вибуху в будівлі генпрокуратури в Луганську.
Судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету "генпрокурора" Сергія Горенка.
Місцеві ЗМІ припускають, ймовірно "генпрокурору" відірвало руку. Проте точних даних щодо цього немає.
Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.
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