Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: у селі Велика Костромка загинуло двоє чоловіків [ Редагувати ]
Російські війська окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло двоє жителів села Велика Костромка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються.
Нагадаємо, 16 вересня над Дніпропетровською областю збили три крилаті ракети.
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